Google（グーグル）は、ウェアラブル端末「Fitbit Air」を2026年5月26日に発売する。シンプルで手頃な価格、快適な装着性を実現した。スクリーンレスのデザインを採用ユーザーが目の前のことに集中できるよう、薄型軽量でスクリーンレスのデザインを採用したという。24時間365日の心拍数測定や、血中酸素ウェルネス、安静時の心拍数、心拍変動、睡眠トラッキングなど、健康およびフィットネスに関する指標を追跡する。最大1週間の