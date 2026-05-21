ボートレース徳山のG3オールレディースは4日目を終えた。海野ゆかり（52＝広島）の予選ラスト11Rはイン戦。伸び返して先マイに持ち込み、後続を突き放した。苦しみながらも準優へと進出。「戦えるくらいだけど、もうひと足欲しい」と上積みを求めての調整を示唆した。準優12Rには4号艇で登場する。「最近は4枠が良くないんですよね」とポツリ。年が明けてから4コース戦は未勝利に終わっているが、ここぞの場面で勝負強さを発