ボートレース尼崎で6月8日に開幕する「尼崎市市制110周年記念G1尼崎センプルカップ（開設74周年記念）」のWドリーム戦出場予定メンバーが決定した。▽8日・12Rセンプルドリーム＜1＞峰竜太＜2＞深谷知博＜3＞浜野谷憲吾＜4＞石野貴之＜5＞稲田浩二＜6＞篠崎仁志▽9日・12Rぶるたんドリーム＜1＞吉川元浩＜2＞上條暢嵩＜3＞宮地元輝＜4＞佐藤翼＜5＞井口佳典＜6＞菅章哉