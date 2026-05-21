6月に使用する電気料金が値上がりの見通しです。例えば東京電力では、家庭向けは標準的な使用量の場合、前の月と比べて23円高い8818円になるとみられます。火力発電所の燃料となるLNG＝液化天然ガスなどの輸入価格が中東情勢を受け高騰していて、電気料金にも徐々に影響し始めた形です。7月以降はさらに値上がりすると見込まれますが、政府は夏場に向けた補助金再開を調整していて、去年を下回る価格に抑えたい考えです。