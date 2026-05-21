中国の習近平国家主席が、早ければ来週にも北朝鮮を訪問する可能性があると韓国メディアが報じました。【映像】握手を交わす習近平氏と金正恩氏連合ニュースは、韓国政府関係者の話として「習主席が今月末か来月初めに訪朝する可能性が高い」と伝えました。先週行われた米中首脳会談では北朝鮮の核問題も議論されていて、習主席の訪朝目的について「アメリカと北朝鮮の仲裁をしようとするだろう」と話したということです。韓