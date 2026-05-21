吉田麻也（ゲッティ＝共同）日本サッカー協会は21日、日本代表がワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に向けた壮行試合として開催する31日のアイスランド戦に、前回カタール大会で主将を務めた37歳のDF吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）を追加招集すると発表した。25日に合流し、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われるアイスランド戦まで同行する。W杯代表の鎌田大地（クリスタルパレス）はアイスランド戦に参