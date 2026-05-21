女優の大地真央（70）が21日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。大地は「昨日の映画『免許返納！？』プレミアイベントは、リムジンから降りてレッドカーペット…でした」と書き出し、ドレス姿をアップ。「久しぶりの大階段それもドレス姿で、かなりの段数を降りました」と振り返った。そして「共演者の皆さんも、監督も最初はちょっとビックリしましたが、特別な緊張感の中、素敵なイベントとなりまし