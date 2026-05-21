◇大相撲夏場所12日目（2026年5月21日両国国技館）9勝2敗で3人が並んで迎えた12日目。優勝争いも終盤戦、首位並走の大関・霧島（30＝音羽山部屋）は、結びの一番で関脇の琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）に勝利。2敗を守った平幕の琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）とともに10勝で首位に並んでいる。過去の対戦成績は1勝1敗。琴勝峰は5日目から6勝1敗と中盤戦から調子を上げてきており、前回あたった昨年の名古屋場所でも敗れている難