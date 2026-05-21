栃木県で発生した強盗殺人事件を受けて、警察庁の楠長官は「中核的人物の早期検挙と同種事案の発生防止にむけて、全国警察を挙げて対策を強化する必要がある」と強調しました。【映像】「極めて悪質卑劣な犯罪」対策強化を強調する楠長官警察庁・楠芳伸長官「本件は白昼住宅に押し入るという極めて悪質卑劣な犯罪であり、匿名・流動型犯罪グループが関与した、いわゆる闇バイトによる犯行の可能性があることから、中核的人物の早