保育園から100メートル未満の距離に暴力団事務所を開設したとして、住吉会系傘下組織の代表者らが逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子指定暴力団・住吉会系傘下組織の代表者・谷川良行容疑者（78）ら6人は、東京都が定める禁止区域にも関わらず、板橋区内のマンションの一室に暴力団事務所を開設した疑いがもたれています。警視庁によりますと、東京都の条例では保育園や公園などの周囲200メートル以内の事務所