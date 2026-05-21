お笑いタレントの横澤夏子が5月20日、Instagramで徹底的な日差し対策ファッションを披露し、ファンからの問い合わせが続々と寄せられている。この日、横澤は《この夏は最強な私で過ごせることが決定しました!もし街中で見つけたら中身は横澤夏子なのよー!》と投稿し、顔から首までをすっぽりと覆える、シェードつきの日除けハットをかぶったショットを添えた。目元以外の顔のほぼ全体が覆われているため、写真を見ただけでは