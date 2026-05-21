元フジテレビアナウンサーでタレントの渡邊渚（２９）が２０日に自身のインスタグラムを更新。自身の体調について明かした。花の写真を投稿した渡邊は「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、今週はお仕事をセーブせざるを得ない状況に」と現状を報告。「ご迷惑をおかけしている方々には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなのですが、理解のある方ばかりで少しずつ気持ちも落ち着いてきました」と明