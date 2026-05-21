【コラボ】 2026年夏 開催予定 ダンダダンは、同社が展開する「肉汁餃子のダンダダン」にて、「ウルトラマン」とのコラボを2026年夏に開催する。 コラボではコラボフードやドリンク、アメニティ等が用意される。詳細は後日発表予定。 発表は同社の全社員及びアルバイトリーダーが一堂に会する社内イベント「粋で鯔背なダンダダンAWARD 2026」にて行なわれたもので、