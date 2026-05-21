鎌田大地に代わって吉田麻也が招集日本サッカー協会（JFA）は5月21日、5月31日に国立競技場で開催されるアイスランド代表戦に臨む日本代表において、MF鎌田大地（クリスタル・パレス）が不参加となり、DF吉田麻也（LAギャラクシー）を新たに招集すると発表したなか、「びっくり」と反響を呼んでいる。鎌田は31日のアイスランド戦には出場しないが、6月2日に国内でチームに合流する予定。合流後はチームと共にメキシコへ向かい