5月14日に栃木県上三川（かみのかわ）町の住宅で、親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件。16日までに実行役とみられる16歳の少年4人が逮捕され、17日に無職・竹前海斗容疑者（28）と竹前美結容疑者（25）の夫婦が指示役として逮捕された。「竹前夫婦は、少年らの移動や逃走に使われた車、凶器となった刃物やバールなどを事前に準備し、少年らに渡していたといいます。事件当日には6人全員で集まって打ち合わせし、犯行時は夫婦が別