これからの季節、手軽に紫外線対策ができる「UVカットパーカー」があると重宝しそう。さまざまなショップから登場しているので、どれを選ぶか迷うことも。今回は、【ハニーズ】と【ユニクロ】から登場しているUVカットパーカーをピックアップ。それぞれの特徴に注目しながら、違いや選び方のポイントをご紹介します。 きれいめにもなじむメリハリシルエット 【ハニーズ】「UVカット