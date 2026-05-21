「なんとなく引っかかる人」に出会ったことはありませんか？ はっきりとした理由はないのに、言葉にしづらい違和感がある──そんな感覚です。筆者がクリニックの受付で働いていた頃、ある男性スタッフにその感覚を覚えました。最初は些細に見えた違和感は、やがて微妙な空気となって広がり、思いがけない事実の発覚につながったのです。筆者の目撃談をお届けします。 採用されたのは、やる気いっぱいの男性