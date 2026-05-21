敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で3安打4奪三振無失点とし、チームの4-0勝利に貢献した。マウンドに上がる前の一発でメジャー史上2度目の記録を刻むと、ファンからは「大谷翔平以外絶対に達成出来ない」「ほんと異次元だな」などの声があがっている。球審