記事ポイント愛犬との日常移動を想定した電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で登場35L大型バスケット・ペットスリング・専用ハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンの5点が標準セットOGK×WHATNOT×GREEN DOG & CATとの3ブランド協業、価格は198,000円（税込） 愛犬との日常的な外出を想定した電動アシスト自転車の特別仕様モデルが発売されます。プレミアムe-BikeブランドのBESVは、「V