記事ポイント愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で発売約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンドをフルセットで同梱GREEN DOG & CAT 3,000円分クーポン（有効期限2026年12月31日）付き 愛犬との日常の移動を、より安心で快適なものにする電動アシスト自転車が登場します。プレミアムe-BikeブランドのBESVが、小型犬（〜15kg目安）との外