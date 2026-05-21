スターバックス コーヒー ジャパンとビームスによるライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）」の2026年春夏コレクションが、5月22日（金）から発売。コーヒー豆の生産地"KENYA（ケニア）"をテーマにした全11型25アイテムがラインアップする。「STARBUCKS STAND by BEAMS」の春夏コレクションが登場コーヒー豆の産地“KENYA”がイメージの新作アイテム発売今回から新