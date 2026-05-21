記事ポイント入場無料の体験型フードフェス『脳汁横丁2026』が5月29日〜31日に秋葉原で開催クリエイターとコラボした9つの脳汁屋台＋ガソリンスタンド型ドリンクスタンドが登場☆Taku Takahashi（m-flo）やDJ KOO（TRF）など人気DJが提灯マッピングステージでパフォーマンス 「脳汁があふれる」をテーマに、食・音・体験が一体となったフェスが東京・秋葉原に登場します。マルハン東日本が主催する体験型フードフェス『脳汁横