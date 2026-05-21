22日の天気予報（岡山市） 21日（木）は雨の影響もあり蒸し暑くなりましたが、岡山市の22日（金）の日中の気温は21日よりやや高めで、夏日になりそうです。 天気は回復傾向ですが、湿った空気が残って蒸し暑さが続きそうです。 湿度が高いと熱中症のリスクが高まります。通気性の良い素材の服を選ぶなどして、体に熱がこもらないよう心掛けましょう。