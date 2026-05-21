俳優のジョン・トラボルタ(72)が、カンヌ国際映画祭で話題となったベレー帽姿の意味を明かした。自身の監督デビュー作「Propeller One―Way Night Coach」のため同映画祭に参加する中、週末にかけて異なるベレー帽姿をたびたび披露していた。 【写真】ベレー帽をかぶってエスコートさすがの紳士な振る舞い トラボルタはCNNのインタビューで「昔の映画監督はベレー帽と眼鏡