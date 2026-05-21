記事ポイント39回目を迎える嵐山の初夏の風物詩、炭火焼き若鮎の試食が1日400匹限定で楽しめます参加協力金1口1,500円（1ドリンク付き）で、収益は桂川の環境保全活動へ寄付されます鮎のつかみ取り体験・桂川水族館・三ツ矢サイダーLABなど家族で楽しめる体験コンテンツが揃います 京都・嵐山の初夏を告げる恒例イベントが、2026年も中之島公園に帰ってきます。嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」は、今年で39回目を迎え