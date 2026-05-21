■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/18、NYダウ+159ドル高、49,686ドル2）5/19、NYダウ▲322ドル安、49,363ドル3）5/20、NYダウ+645ドル高、50,009ドル【前回は】相場展望5月18日号米国株: 米株大幅安、(1) 米・中首脳会談への失望感 (2) インフレ懸念増す日本株: 決算で株価急伸した銘柄を中心に、大幅下落が目立つ●2.米国株: トランプ氏、中国訪問時に（1）共同記者会見や（2）共同声明もせず⇒異例1）トランプ