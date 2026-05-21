記事ポイント39年続く嵐山の初夏の風物詩「嵐山若鮎祭2026」が2026年6月13日・14日に中之島公園で開催されます炭火焼き若鮎の試食は1口1,500円（1ドリンク付き）、1日400匹限定の事前予約制です鮎のつかみ取り体験や桂川水族館など、家族で楽しめる体験型コンテンツが無料で併催されます 京都・嵐山に初夏の訪れを告げる風物詩が、今年も桂川のほとりに帰ってきます。嵐山保勝会が主催する「嵐山若鮎祭2026」は、39年の歴史を