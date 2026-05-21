記事ポイント映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定「メンフィス・ギター・ピック」がプレゼントされます渋谷・シネクイント内に「LOVE ME TENDER」が2026年6月18日まで期間限定で復活し、入場無料の特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が開催されています歴代アルバム20選のジャケット展示・特大場面写真・フォトス