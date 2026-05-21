記事ポイント映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックがプレゼントされますキャンペーンは2026年5月15日（金）より開始、なくなり次第終了の数量限定で、ピックの色は選択できません渋谷シネクイントでは2026年5月15日（金）〜6月18日（木）まで特別展示「エルヴィス・ワールドツアーinシネクイント」が無料開