「The 51th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」の開催に先駆け、中村雅俊、秋野太作、田中健、岡田奈々、上村香子の5人が集結。21日、ドラマの撮影地である東京都武蔵野市にある武蔵野芸能劇場にて取材会が行われ、当時の思い出やコンサートへの意気込みが語られた。【写真】五十嵐淳子さんとの思い出も語った中村雅俊1975年に日本テレビ系列で放送が開始され、一世を風靡した青春ドラマ『俺たちの旅』。ドラマ放