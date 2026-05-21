◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２１日、栗東トレセン京都新聞杯７着からの巻き返しを狙うエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）がＣＷコースでフランシスコ・ゴンサルベス騎手＝ブラジル出身、アルゼンチン拠点＝と初コンタクトを取った。ＣＷコースで行きっぷりがいい面を何とか抑えつつ、最後までしっかりと脚は伸ばし、６ハロ