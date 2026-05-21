記事ポイント入場無料の体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日の3日間、東京・秋葉原のベルサール秋葉原で開催されます5歳、さかな芸人 ハットリ、ﾘﾛ氏、サイバーおかんとのコラボ屋台など個性派クリエイター9組の「脳汁屋台」が出店します約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」にDJ KOO（TRF）やテクノ法要など人気アーティストが登場します 脳汁があふれる体験と食が一堂に集まる体