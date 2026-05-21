１８日、山丹馬場で草をはむ馬の群れ。（張掖＝新華社配信／陳礼）【新華社蘭州5月21日】中国甘粛省の祁連山北麓に位置する山丹馬場では、馬の群れと緑の草原、輝く湖、遠くにそびえる雪山が初夏の風景を織り成している。１８日、山丹馬場で草をはむ馬の群れ。（張掖＝新華社配信／陳礼）１８日、山丹馬場で草をはむ馬の群れ。（張掖＝新華社配信／陳礼）１８日、山丹馬場で草をはむ馬の群れ。（張掖＝新華社配信／陳礼）