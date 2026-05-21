◆大相撲夏場所１２日目（２１日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）が、新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）をはたき込み、２敗で首位を守った。過去１勝１敗の相手に押し込まれたが、琴勝峰の足が流れ、頭が下がったところを、右から首を押さえて白星とした。前日は２敗同士の対戦で、小結・若隆景（荒汐）に快勝し、大関の存在感を示した。この日から大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が休場。２横綱２大関が不在となった場所で、看板力士とし