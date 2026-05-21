記事ポイント三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に協賛、2025年に続き2年連続での参加となります2026年5月30日・31日の2日間、日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラム ホールAの3会場で開催されます入場無料で誰でも参加できるボーダーレスな音楽祭で、コンサートやワークショップが行われます 三菱商事都市開発が、2026年5月30日（土）・31日（日）に東京・日比谷で開催される「日比谷音楽祭2026」へ