◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２１日・甲子園）天候不良のため試合開始が遅れるアナウンスが行われた。試合開始前に雨が降り始め、グラウンドにシートが再び敷き直された。１８〜１９時頃まで強く降る予報がある。ファンはカッパを着込むなどして試合開始を待った。