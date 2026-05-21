あごと肩で飼料袋を挟んで持ち上げる周紹芙さん。（４月１５日撮影、吉安＝新華社記者／周密）【新華社南昌5月21日】中国江西省吉安市吉水県に住む周紹芙（しゅう・しょうふ）さんは、アヒルやガチョウ数万羽を大規模に飼育する農場を経営している。「飼育の達人」であるだけでなく、高い志を持ち数々の功績を打ち立てた人物として、地域の人々から広く尊敬を集めている。1994年生まれの周さんは幼い頃、事故で両腕を失った。