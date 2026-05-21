◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）広島の辰見鴻之介内野手が「１番・右翼」で５試合ぶりにスタメンに名を連ねた。１５日の阪神戦（甲子園）以来３度目。今季ここまで主に代走でリーグ２位タイの９盗塁をマーク。ＤｅＮＡ・東に対し、機動力を絡めた攻撃で攻略を目指す。この日に支配下登録された名原典彦外野手はベンチスタートで出場に備える。先発は玉村昇悟投手。今季はけがで出遅れ、１３