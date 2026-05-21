記事ポイント6月限定で未就学児の宿泊・食事が完全無料（通常3,500円税込）、小学生は大人料金の半額が適用されます5月10日〜6月30日はペット同伴料（通常1頭3,300円税込）が無料で、1日2組限定の「ツインドーム」に大型ドッグラン付きで宿泊できます地元ブランド肉「霧降高原牛」「日光HIMITSU豚」を使った手ぶらBBQと、毎晩19時からのキャンプファイヤーが用意されています 世界遺産都市・日光の霧降高原に構えるグランピン