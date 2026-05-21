俳優の貫地谷しほりが23日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）に出演する。【動画】繁昌亭で…法被姿で高座に上がる貫地谷しほりダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、貫地谷しほり。コメディからシリアスな社会派ドラマまでこなす実力派俳優。ドラマや映画にとどまらず、声優も務めるなど、変幻自在な演技力で幅広く活躍する貫地谷が、浜田を連れ