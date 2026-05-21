◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)打っては先頭打者本塁打、投げては5回無失点と二刀流でチームの勝利に貢献したドジャース・大谷翔平選手。試合後にはインタビューに応じ、二刀流出場に対する自身の考えを述べる一幕がありました。4登板ぶりに二刀流として出場したことについて大谷選手は「今日みたいに投げてもよくて、打っても結果がよかったら、それ以降もやっぱり使ってもらえる機会っていうのは増