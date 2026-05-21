２１日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比０４銭円高・ドル安の１ドル＝１５９円０２〜０４銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、１９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円５８〜６２銭で大方の取引を終えた。