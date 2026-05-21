◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第1日（2026年5月21日東京・駒沢体育館）24年パリ五輪男子フリースタイル57キロ級王者の樋口黎（30＝ミキハウス）が、1つ上の非五輪階級となる61キロ級で五輪以来の復帰を果たし、3試合に勝ってあす22日の決勝進出を決めた。1年10カ月ぶりの復帰は3試合中2試合で失点したが、「1、2試合目はちょっと微妙かなというところ。ただ3試合目の準決勝は、かなりいいパフォーマンスを出せた。80点