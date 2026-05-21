爆笑問題などが所属する芸能事務所「タイタン」の「タイタンライブ」が、6月12日午後7時30分から東京・東銀座の時事通信ホールで開催される。ゲストとして三四郎、豆鉄砲、サルベース、BOOMER＆プリンプリンが出演する。タイタン所属は爆笑問題、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ、脳みそ夫、あさひ、まんじゅう大帝国、春とヒコーキ、藤元達弥、レーズンダイナマイトが出演する。チケットは22日午前10時からカンフェティで