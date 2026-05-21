農家の担い手不足が深刻化する中、楽しくもうかるコメづくりを目指し、日々奮闘する元商社マンが横手市にいます。仮想空間での海外のバイヤーとの商談や‟超省力化”を目指した稲作など、新たな取り組みに挑戦し続ける姿を追いました。 ■仮想空間を舞台に販路拡大を 横手市の農業法人 みずほライスの代表を務める熊谷賢さん。7年前、商社の営業マンを辞め、父親から経営を受け継ぎました。約70ヘクタールの