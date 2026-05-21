アトレティコ・マドリードが、ウォルバーハンプトンに所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に迫っているようだ。イギリス『Sky Sports』が伝えた。ブラジル代表として10キャップを誇るジョアン・ゴメスは、下部組織からプレイしていたフラメンゴでプロキャリアをスタートさせると、2023年夏にウルブズへ完全移籍。ボール奪取能力の高さと推進力あふれるプレイを武器に今季はここまでプレミアリーグ35試合に出場している。