米グーグル（Google）のAndroid XRチームは、「Android XR開発者カタリストプログラム」の応募受付を現地時間19日に開始した。応募締め切りは6月30日。専用フォームから応募できる。 このプログラムは、今後1年以内にリリース可能なAndroid XRアプリの開発を加速させるためのもので、今後6～12カ月以内にAndroid XRエコシステム向けのアプリ公開を目指す開発者が対象。選出された開発者に