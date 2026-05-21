ソフトバンクは20日、位置情報サービス「みまもりGPS」のお知らせを更新し、ユーザー情報の取り扱いについて説明した。位置情報は日本国内のデータセンターで厳重に管理され、第三者へ提供されることはないとしている。 みまもりGPS 「みまもりGPS」は、ソフトバンクが国内で開発・運用するサービス。位置情報を管理するサーバーは日本国内のデータセンタӦ