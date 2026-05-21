インターネットイニシアティブ（IIJ）は21日、法人向けのモバイルサービス「IIJモバイルサービス」で、KDDI回線を使う「タイプK」でeSIMの提供を開始した。ドコモ回線を使う「タイプI」ではすでにeSIMを提供しており、マルチキャリア運用がより柔軟にできるようになる。 eSIMが選択可能になることで、マルチキャリアによる運用がしやすくなり、キャリアをまたいだ冗長化や電波状況に応じて回線を切り替