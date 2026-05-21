ジャッジの選球眼が脚光を浴びている(C)Getty Images驚異の選球眼が話題だ。現地時間5月19日、ヤンキースのアーロン・ジャッジは、本拠地でのブルージェイズ戦に「3番・右翼」として先発出場。3打数無安打1四球、1得点に終わったこの日は、“自信満々のABSチャレンジ”がネット上で大きな反響を集めた。【動画】これぞ二刀流復活！大谷の先頭打者弾、8号アーチシーン3点ビハインドで迎えた4回先頭の第2打席だ。ブルージェイ